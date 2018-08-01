На владимирских тюремщиков завели дело из-за убийства в пресс-хате

Следователи возбудили уголовное дело в отношении шести сотрудников управления ФСИН по Владимирской области и двух осужденных за систематическое насилие в одной из камер СИЗО. Об этом в среду, 1 августа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Расследование ведется по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц»).

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки по фактам, установленным в ходе судебного процесса над 28-летним «черным риелтором». Он был осужден к пожизненному сроку за 25 тяжких и особо тяжких преступлений против личности и имущества и ожидал вступления приговора в законную силу в СИЗО-1, пишет «Комсомольская правда».

3 февраля 2017 его поместили в пресс-хату, там сокамерники связали мужчину и подвергли побоям и истязаниям. На следующий день «черного риелтора» развязали, и он напал на инициатора насилия, нанес ему множественные удары в голову и шею шариковой ручкой и лезвием одноразового станка, а затем задушил обидчика простынями.

27 июля суд добавил «черному риелтору» к пожизненному сроку еще семь лет заключения за убийство сокамерника.

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В ходе слушаний было установлено, что основной причиной совершения преступления послужили умышленные, систематические нарушения закона должностными лицами УФСИН, отмечает прокуратура.

«Судом установлено, что на протяжении длительного времени в одной из камер СИЗО-1 по указанию руководства учреждения незаконно содержались осужденные, которые с целью склонения находящихся под стражей лиц к самооговору применяли в отношении последних физическое и психологическое насилие», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там отметили большое количество жалоб от лиц, содержащихся в СИЗО-1, на нарушение их прав со стороны сотрудников администрации учреждения, было допрошено более 20 свидетелей. Их слова нашли подтверждение, указали в прокуратуре.

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