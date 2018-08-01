Воробьев проверил готовность новой гимназии в Люберцах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность нового корпуса «Вектор» гимназии «Интерес» в Люберцах к началу учебного года. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру в среду, 1 августа.

«Для нас критически важна не только форма, но и содержание. Я очень надеюсь, что эта школа будет в "зеленой зоне". У нас в регионе каждая школа имеет свой рейтинг. Пока, по предварительным данным, количество школ в "зеленой зоне" увеличилось в два раза», — сказал Воробьев.

Глава региона осмотрел столовую, концертный зал, кабинет химии, а после пообщался с родителями школьников.

В середине июля сообщалось, что до конца года на территории региона планируется ввести в эксплуатацию более двух десятков образовательных учреждений. Строительство ведется при поддержке правительства.

В мае 2017 года губернатор Андрей Воробьев анонсировал строительство 230 новых учебных учреждений. Позже он сообщил на чале региональной программы по модернизации и строительству новых школ искусств. По его словам, подмосковная система образования является одно из лучших, выпускники региональных школ получают высокие баллы по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

.