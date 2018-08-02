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Китай ответил на угрозы США

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Китай пригрозил США принять ответные меры на введение новых торговых пошлин на свои товары. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление Министерства коммерции КНР.

«Что касается угроз США по дальнейшей эскалации торговой войны, то Китай к этому полностью готов, мы будем вынуждены принять необходимые контрмеры», — говорится в заявлении ведомства. Министерство также отметило, что данные действия обусловлены защитой национальной гордости и интересов народа Китая.

«Тактика кнута и пряника, которой пытаются играть США, в отношении Китая бесполезна», — говорится в заявлении. В то же время агентство отмечает готовность США возобновить переговоры с Китаем при условии, что Пекин пойдет на определенные уступки.

Администрация США ранее заявляла, что собирается увеличить до 25 процентов пошлину на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Изначально американский президент Дональд Трамп хотел ввести пошлину в 10 процентов, но позже счел эти показатели недостаточными.

Трамп 20 июля утверждал, что готов пойти до самого конца и обложить пошлинами вообще весь китайский импорт на сумму около 500 миллиардов долларов.

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