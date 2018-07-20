США поставили Китаю ультиматум

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC признался, что готов обложить протекционистскими пошлинами практически весь импорт из Китая в США.

В настоящий момент власти США уже ввели пошлины против китайского импорта на сумму в 34 миллиарда долларов, в ближайшее время эту сумму доведут до 50 миллиардов. «Я готов дойти до 500 [миллиардов]», — заявил Трамп ведущему телеканала Джо Кернену.

«Я делаю это не из-за политики, я делаю это, потому что это правильная вещь для нашей страны. Китай давит на нас уже очень долгое время», — отметил президент США. По его словам, Вашингтон обладает рядом преимуществ над Пекином, которые готов использовать, в частности, в торговой и монетарной политике.

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«Я не хочу, чтобы они боялись, я хочу, чтобы они хорошо себя вели. Мне очень нравится лидер КНР, но это просто нечестно», — утверждает президент. Трамп признал, что ему не нравится, что делает Китай.

Как отмечает телеканал со ссылкой на государственную статистику, совокупный объем импорта из Китая в США по итогам 2017 года оценивался в 505,5 миллиарда долларов, то есть американский президент готов обложить пошлинами практически весь китайский импорт. Сами США поставляют в Китай продукции на 129,9 миллиарда — то есть Китай не сможет ответить на подобные меры зеркально.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты началось в конце 2017 года, когда Трамп одобрил введение первых заградительных мер в отношении китайских товаров. В дальнейшем протекционистские меры в отношении Китая, а также Европы, России и всего мира только расширялись, что привело к развязыванию полномасштабной торговой войны.

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