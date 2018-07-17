Названы главные неудачники торговой войны

В условиях торговой войны с участием США, Китая и Евросоюза инвесторам лучше избегать вложений в швейцарский франк, венгерский форинт и валюты скандинавских стран, уверены аналитики Danske Bank. Выдержки из материала экспертов приводит Bloomberg.

Главный тезис авторов сводится к тому, что во времена финансовой и торговой нестабильности наибольшему риску подвержены валюты небольших открытых экономик. Именно такие признаки характерны для Швейцарии, Венгрии, Дании и Швеции.

Швейцарская экономика, а вместе с ней и валюта сильно зависят от положения дел в Китае, датская — от международного судоходства, венгерская — от цен на металлы, которые сильно упали на фоне торговой войны.

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Приоритетными валютами для вложений аналитики назвали доллар, японскую иену, британский фунт и евро. Они представляют большие и не столь открытые экономики, вдобавок они не зависят от цен на металлы.

В начале июля JP Morgan назвал самыми привлекательными валютами для хеджирования рисков иену, швейцарский франк, а также американский и сингапурский доллары. Японская валюта была названа наиболее предпочтительной из-за своей дешевизны.

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