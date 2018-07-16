Китай нанес новый удар США в торговой войне

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на подготовленные США новые пошлины на китайские товары общим объемом 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Ранее ведомство раскритиковало решение американских властей, назвав его иррациональным актом. Отмечалось, что Вашингтон таким образом ущемляет права Пекина, вредит мировой экономике и самим США.

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США анонсировали 11 июля новые пошлины в 10 процентов на китайские товары общим объемом 200 миллиардов долларов. Под новые ограничения попали более шести тысяч наименований товаров, среди которых морепродукты, фрукты, овощи, зерно, табак, охранные сигнализации и автозапчасти.

6 июля Китай ввел 25-процентные пошлины на товары из США на общую сумму 34 миллиарда долларов. Это стало ответом на аналогичные действия Вашингтона, затронувшие товары из списка «Сделано в Китае-2025».

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