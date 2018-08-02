Индия решила убивать пиратов

Правительство Индии одобрило законопроект, согласно которому за морское пиратство будет грозить смертная казнь или пожизненное заключение. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники.

По словам собеседника телеканала, закон призван защитить морское торговое пространство страны и самих моряков. Отмечается, что Военно-морские силы Индии и береговая охрана страны все чаще сталкиваются с пиратством.

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Как передает NDTV, закон принят в рамках соблюдения Конвенции ООН по морскому праву, которую Нью-Дели подписал в 1982 году и ратифицировал в 1995-м.

Одни из самых известных пиратов в мире — сомалийские. Жители северо-восточной части страны создали непризнанное государство Пунтленд и промышляют пиратством. Они захватывают суда и их экипажи с целью выкупа. Зачастую люди проводят в плену годы: к примеру, в 2016 году сомалийские пираты освободили 26 пленников, которых захватили в феврале 2012 года.

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