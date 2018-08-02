Дочь Трампа пожаловалась на ложь в СМИ и отказалась считать их врагами

Дочь президента США Иванка Трамп в отличие от отца не считает СМИ врагами народа. Такое заявление она сделала во время мероприятия Axios.

«Нет, я не думаю, что СМИ — это враги народа», — сказала она и добавила, что сама не раз становилась героиней лживых историй.

Американский лидер не раз называл различные средства массовой информации фейковыми. В частности, на пути в Финляндию, где он провел саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, он сказал, что большинство новостных изданий — «враги народа», передавало Axios.

Президент Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются фейковыми. Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критически освещать работу администрации после вступления президента в должность.

Большинство американских СМИ обвиняют Трампа в связях с Россией, которая, якобы вмешавшись в выборы, помогла ему выиграть президентскую гонку. В Москве эти обвинения отвергают.

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