Один из крупнейших в мире сайтов сообщил об утечке данных

Имиджборд Reddit сообщил о кибератаке и утечке данных пользователей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

Как поясняет администрация ресурса, взлом заметили 19 июня. В ходе проверки выяснилось, что неизвестный хакер получил доступ к некоторой информации юзеров, включая адреса электронной почты, пароли и сообщения в период с 2005 по 2007 годы. Отмечается, что злоумышленник захватил аккаунты нескольких сотрудников имиджборда.

В Reddit заверили, что заблокировали все данные и поменяли ключи шифрования. Пароли пострадавших пользователей сбросили и сгенерировали новые. Компания обратилась в правоохранительные органы.

Кибершпион, по данным имиджборда, не смог внести никаких изменений в систему.

Reddit — один из крупнейших и популярнейших в мире сайтов. Это социальный новостной ресурс, контент которого формируют пользователи. Reddit работает с 2005 года. Каждый месяц его посещает более 2 миллиардов человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!