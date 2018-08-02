Молодожены на воздушном шаре упали в лесу под Петербургом

Воздушный шар рухнул в лесу в одном из садоводств Новой Ропши под Санкт-Петербургом. В корзине, предположительно, находились молодожены, они не пострадали. Об этом сообщил очевидец случившегося во «ВКонтакте».

«Свалился резко, снижаясь, скидывали балласт и в лесу упали», — рассказал он. Другой свидетель произошедшего добавил в беседе с «Фонтанкой», что пассажиры прибавили огонь, так как аэростат запутался в деревьях, поднялись ненадолго, а затем упали.

Местные жители отметили, что в садоводстве отключилось электричество — воздушный шар мог задеть линию электропередач.

В январе летательный аппарат с туристами разбился в Египте. Тогда погибла 36-летняя путешественница из Южноафриканской Республики, еще 12 человек пострадали. Всего в корзине находились 20 человек.

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