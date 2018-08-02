Названа неожиданная опасность средств для мытья рук

Австралийские ученые выяснили, что некоторые штаммы патогенных бактерий, резистентных к антибиотикам, стали устойчивы к дезинфицирующим веществам, содержащим спирт. По мнению исследователей, на это повлияла распространенность дозаторов антибактериального геля в больницах, которые раньше помогали успешно бороться с трудноизлечимыми инфекциями. Об этом сообщает The Independent.

Дозаторы стали широко использоваться в больницах с середины 2000-х годов, поскольку было показано, что дезинфекция рук помогает затормозить распространение метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA). Эта бактерия вызывает почти не поддающиеся излечению заболевания, такие как сепсис и пневмония, и обладает множественной лекарственной устойчивостью.

Однако ученые обнаружили, что использование спиртовых дезинфицирующих средств привело к учащению заболеваний, вызванных ванкомицин-резистентными энтерококками (VRE). Эти микроорганизмы также вызывают сепсис и являются причиной 10 процентов всех случаев больничных инфекций во всем мире. Более того, эксперименты с мышами показали, что бактерии Enterococcus faecium, выжившие при обработке этанолом, быстрее колонизируют кишечник грызунов.

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