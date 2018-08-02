Реакция проглотившей наркотики собаки на хозяина прославила питомца

В сети набирает популярность ролик с собакой по кличке Рита, которая случайно проглотила наркотики на улице. Видео опубликовал пользователь Twitter из США Сет Мерсинг (Seth Mersing).

«Вот короткая запись с участием моей собаки в госпитале после того, как она нашла что-то съедобное во время нашей прогулки в парке», — отметил Мерсинг в описании к видео. На ролике видно, как питомец в необычной позе лежал на столе, прищурив оба глаза и прижав к груди переднюю лапу.

В интервью для BuzzFeed хозяин собаки рассказал, что не обратил внимание, чем полакомилось животное на прогулке. Однако через 30 минут Рита начала вести себя странно, а ночью она теряла сознание, поэтому Мерсинг решил отвезти ее к ветеринару.

Медики провели несколько анализов мочи и выяснили, что питомец проглотил наркотики: тест показал положительный результат на тетрагидроканнабинол, который содержится в марихуане. В итоге Риту оставили на ночь в больнице и провели ей детоксикацию.

Когда ветеринары заявили Мерсингу, что жизни собаки ничего не угрожает, он записал видео и выложил в Twitter. За пару дней ролик собрал почти 65 тысяч просмотров и около 200 тысяч лайков.

Некоторые комментаторы упрекнули мужчину в том, что он сам угостил Риту наркотиками, однако хозяин питомца быстро опроверг все обвинения. «На самом деле, собака для меня — ребенок, и я потрачу немало денег, чтобы помочь ей стать настоящим ребенком», — заявил он. Позже Мерсинг опубликовал снимок питомца, когда тот вернулся домой из ветеринарной клиники.

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