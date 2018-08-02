На Кубани разбился вертолет

Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. Погиб пилот. Об этом в четверг, 2 августа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

ЧП произошло в Красноармейском районе. Вертолет выполнял сельхозработы. На борту находился один человек.

По словам источника, при столкновении с землей вертолет вспыхнул и полностью сгорел.

Причины крушения устанавливаются.

В марте в чеченском ущелье Хангихой разбился вертолет Ми-8. Погибли шесть человек, один выжил. По словам главы республики Рамзана Кадырова, борт упал со 150-метрового обрыва из-за резкого порыва ветра.

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