Скрывавшегося россиянина задержали на его свадьбе

Находившегося в розыске жителя Приморья задержали в отделе ЗАГС, где регистрировался его брак, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Сотрудники ведомства, однако, дождались окончания торжественной церемонии. После этого жениха доставили в суд, который заключил его под стражу как фигуранта уголовного дела, связанного с нарушением неприкосновенности жилища.

Как передает портал Deita.ru, приставы прибыли в ЗАГС вместе с полицейскими, а жених разыскивался по делу о незаконном обороте наркотиков. Во дворе дома приморца нашли растения, содержащие наркотические вещества.

Мужчина долго и успешно скрывался от силовиков, но затем решил узаконить свои отношения с возлюбленной. Информация о том, что они подали заявление в ЗАГС, попала к приставам.

9 июля сообщалось об арестанте из Мурманской области, который сбежал из-под конвоя в больнице, чтобы увидеться со своей сожительницей. После свидания мужчина сам вызвал такси, чтобы вернуться в место содержания под стражей, но был задержан полицейскими.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!