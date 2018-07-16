Вор в законе сменил фамилию и стал подмосковным дачником

Грузинский вор в законе 54-летний Георгий Гоголадзе, известный в криминальных кругах как Гога Руставский, задержан сотрудниками ФСБ и главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России в садовом товариществе Чеховского района Подмосковья. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

«Гога Руставский с 2016 года находился на территории России под измененными паспортными данными. Сменив фамилию, вор в законе настолько основательно обосновался на сотках садового товарищества в Чеховском районе, что даже, по словам полицейских, собственноручно мастерил у себя на участке хозпостройки», — говорится в сообщении.

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Как отмечает ИА, при обыске в доме у Гоголадзе были найдены два абхазских паспорта и водительское удостоверение на имя Сухашвили, которые, как пояснил сам Гоголадзе, он купил в Абхазии, а позже предъявил на абхазско-российской границе. 13 июля в Сочи, куда был доставлен Гоголадзе, в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы.

12 июля стало известно, что освободившегося в Удмуртии после семилетнего срока грузинского вора в законе Рамаза Дзнеладзе, известного в криминальных кругах как Рамаз Кутаисский, ожидает депортация из России.

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