Вора в законе вышлют из России после семи лет тюрьмы

Освободившегося в Удмуртии после семилетнего срока грузинского вора в законе Рамаза Дзнеладзе, известного в криминальных кругах как Рамаз Кутаисский, ожидает депортация из России. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

На выходе из исправительной колонии №3 в поселке Каркалай (Удмуртия) 56-летний Дзнеладзе был задержан сотрудниками ГУУР МВД России, которые довели ему решение главы МВД Владимира Колокольцева о нежелательности дальнейшего пребывания вора на территории государства.

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«На период до депортации судья Воткинского городского суда Виталий Станиславский поместил Дзнеладзе под стражу в спецприемник для нелегальных мигрантов», — говорится в сообщении.

По данным ИА, криминальный авторитет был лишен титула вора в законе в 2009 году; претензии к нему касались злоупотребления наркотиками и растраты средств криминалитета. Однако осенью 2015 года Дзнеладзе был вновь признан вором в законе благодаря вмешательству лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой).

Ранее 12 июля сообщалось, что Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста вора в законе Вардана Асатряна (Бдже), адвокаты которого считают его задержание частью «зачистки» столицы перед началом ЧМ-2018.

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