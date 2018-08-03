Изнывающего от жары олененка застали за «наматыванием» кругов в бассейне

В американском штате Нью-Джерси олень забрался в бассейн частного дома и начал плавать кругами. Об этом говорится в сообщении полиции Гамильтон Тауншип в Facebook.

После того, как домовладелец вызвал стражей порядка, три офицера начали ловить зверя, и после непродолжительной «погони» олень оказался в ловушке, но не стал убегать, а улегся и, по утверждению полиции, «начал принимать солнечные ванны». Через несколько минут он все-таки убежал обратно в лес.

В эти дни в Нью-Джерси держится 30-градусная жара.

17 июля сообщалось о косуле, которая проплыла шесть километров и утонула, когда ее стали спасать с помощью лассо. Спасатели попытались реанимировать животное с помощью массажа сердца и искусственного дыхания рот в нос, но тщетно.

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