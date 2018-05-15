Американец пошел по грибы и нашел двухголового олененка

Житель американского штата Миннесота отправился в лес в поисках грибов, а нашел труп двухголового белохвостого олененка. Об этом сообщило издание Science Alert.

Мужчина сообщил о находке в лесничество, и тело самки животного было доставлено в министерство природных ресурсов штата, где его заморозили для дальнейших исследований: аутопсии, МРТ и компьютерной томографии.

Исследования показали, что позвоночник животного раздваивается, и из него растут две шеи с отдельными головами. Животное было рождено мертвым, так как его легкие были не до конца сформированы. У олененка было две пищеварительных системы, но только одна из них была полноценной, и два сердца, однако всего одна печень на двоих.

Изучающий оленей зоолог Джино Д' Анджело (Gino D'Angelo) из Университета Джорджии отметил, что подобная аномалия является «исключительно редкой». По его словам, до этого оленей-сиамских близнецов ему доводилось наблюдать только в утробе.

Подобная аномалия время от времени встречается у домашних животных: овец, коров и даже кошек, и гораздо реже — в дикой природе. Согласно данным издания, в научной литературе с 1671 года по 2006 год упоминается всего 19 случаев мутации у диких животных. Пять из них были оленями.

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