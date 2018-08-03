В Калуге взорвали дверь Пенсионного фонда

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Неизвестные взорвали дверь Пенсионного фонда на улице Болдина в Калуге. Учреждение продолжило работу, сообщает kp40.ru.

По данным издания, инцидент произошел около 4:00. Один из местных жителей проснулся от звука взрыва. По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили, что повреждена входная дверь отделения, разбиты стекла и отделочная плитка на стенах. Банкомат, который установлен рядом со входом, не пострадал.

Вход для посетителей организован через запасной выход, расположенный в торце здания, сообщили в отделении Пенсионного фонда по Калужской области. От других комментариев там отказались.

Известно, что на вход была направлена камера видеонаблюдения.

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