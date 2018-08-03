Мутко приставили к казакам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Виталия Мутко председателем комиссии по казачеству. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации в пятницу, 3 августа.

«Включить в состав комиссии … Мутко В. Л. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)», — говорится в документе.

Также в состав комиссии вошли первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.

В феврале 2017 года была утверждена стратегия развития государственной политики в отношении российского казачества до 2020 года. В документе говорится о необходимости привлечения казаков «к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности России». В частности, это предполагает прохождение службы в армии.

30 июля рязанские казаки не подтвердили информацию о создании всероссийского единого реестра «врагов народа» за 60 миллионов рублей, где должна была содержаться информация о либералах и критиках власти.

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