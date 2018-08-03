Американец промахнулся мимо Китая и попросил политического убежища в России

Российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам России с Аляски на лодке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Иностранец предъявил свое водительское удостоверение и рассказал, что решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию, где попросил предоставить ему политическое убежище.

В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Кроме того, есть подозрения, что задержанный страдает психическим расстройством.

18 марта убежища в России попросила семья бывшего офицера бундесвера. По утверждению Маркуса Бергфельда, на родине он и его близкие подвергались травле, его детей власти пытались изъять из семьи. Офицер предполагает, что «гонения и планомерное уничтожение семьи» связаны с тем, что он в 2011 году получил доступ к некоей информации касательно секретного военного объекта, на котором располагалось американское ядерное оружие.

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