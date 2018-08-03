Украинцев захотели пересадить на вертолеты из-за плохих дорог

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предложил использовать в стране легкие вертолеты в качестве альтернативы наземному общественному транспорту. С таким заявлением он выступил в пятницу, 3 августа, передает пресс-служба СНБО.

«Вертолетное производство является очень перспективным направлением для гражданского сектора. Легкие вертолеты — мобильные и быстрые, они могут решать проблему транспортного сообщения. Настало время посмотреть на вертолет как на обычное и эффективное транспортное средство», — сказал Турчинов.

По его словам, пересадить украинцев на вертолеты нужно из-за плохого состояния дорог в стране. «На Украине немало проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно тяжело и медленно. Но небо у нас соответствует лучшим европейским стандартам без каких-либо инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги», — заметил он.

1 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране начинается разработка документации для строительства моста через Дунай. «Мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнерами», — поведал тогда глава государства.

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