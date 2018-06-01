Порошенко взялся за строительство моста через Дунай

На Украине начинается разработка документации для строительства моста через Дунай. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, передает УНН.

Во время открытия нового мостового перехода на автодороге «Одесса — Рени» он рассказал, что сегодня есть несколько мест для строительства моста через Дунай. «Мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнерами», — отметил Порошенко.

У себя в Twitter президент Украины сообщил, что открытие нового моста в Одесской области — это чрезвычайно важное событие для развития дороги «Одесса — Рени» и дорожного строительства Украины в целом.

В середине мая депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко призвал соотечественников не расстраиваться в связи с запуском автомобильного движения по мосту через Керченский пролив. Он отметил, что «когда будет принято решение о возврате Украине Крыма, этот мост будут использовать совместно».

15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков. Официально движение по мосту через Керченский пролив для автомобилистов открылось 16 мая.

Мост длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он был построен за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет почти 228 миллиардов рублей.

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