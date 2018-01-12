На Украине похитили железную дорогу

В Луганской области Украины задержали шесть человек, которые разрезали железнодорожное полотно с помощью газовых резаков. Они успели утащить и загрузить в грузовик почти 50 метров пути, сообщает «Корреспондент.net».

Отмечается, что злоумышленники намеревались сдать рельсы в пункт приема металлолома.

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины, которые поймали похитителей, вызвали на место происшествия полицию. Стражам порядка передали самих нарушителей, их грузовик и оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Правоохранительные органы начали досудебное расследование.

Как добавляет издание, ранее в Черкасской области украли почти километр действующих железнодорожных путей.

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