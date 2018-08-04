Сукачев ответил Макаревичу на слова о Крыме

Музыкант Гарик Сукачев заявил, что не согласен с позицией своего коллеги Андрея Макаревича по Крыму. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Москва 24». Видеозапись опубликована на YouTube.

«Крым не наш? Крым — наш. Мы за него триста лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители — миллионы людей положили за него свою жизнь», — сказал певец, комментируя высказывания лидера «Машины времени».

Сукачев добавил, что во время Великой Отечественной войны за полуостров сражались не только русские, но и украинцы, узбеки, татары и другие. Он также отметил, что хорошо знает Крым, так как снимал там кино.

«Все настроения я знал. И Севастополь был русский город, и вот такие транспаранты висели "Севастополь — русский город" тогда, когда он был украинским», — пояснил музыкант.

Макаревич неоднократно неодобрительно высказывался о присоединении Крыма к России в 2014 году. Ранее в июле он заявил, что если полуостров был так необходим Москве, то стоило его купить, а не «оттяпывать друг у друга кусочки».

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