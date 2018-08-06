Умер актер Виктор Черненко

Украинский актер Виктор Черненко скончался в возрасте 56 лет. Об этом в Instagram сообщила актриса Мария Берсенева.

Артистка не назвала причину смерти Черненко. «Ушел на небо мой коллега, Виктор Черненко. Мой первый Каренин, мой лучший Каренин! Мой непревзойденный Воланд», — написала Берсенева.

Ушёл на небо мой коллега.., #ВикторЧерненко ... Мой первый «Каренин».., мой лучший «Каренин»! Мой непревзойденный Воланд.. Замечательный человек и талантливейший актёр.. Горе ужасное... Потеря невосполнимая.. Мы любим тебя, Витенька! Наш ВикторСаныч дорогой!... Пусть земля тебе будет пухом и царствие тебе небесное, бесценный ты наш человечище...🙏🙏🙏 Прости нас за все!... БРАВО, АКТЁР Виктор Черненко!!! 👏🏻👏🏻👏🏻💐💐💐 Фото опубликовано @berseneza

Черненко родился в июле 1962 года. В 1987-м окончил Днепропетровское театральное училище. Служил в Николаевском русском драматическом театре и сотрудничал с антрепризной группой «Московский независимый театр» Дмитрия Рачковского.