Умерла актриса из «Не шутите с Зоханом»

Американская актриса Шарлотта Рэй скончалась в Лос-Анджелесе. Об этом ее представитель сообщил Fox News в понедельник, 6 августа.

Артистке было 92 года. Причина смерти не раскрывается. В апреле 2017-го Рэй заявила, что ей диагностировали рак кости, а за семь лет до этого у нее обнаружили рак поджелудочной железы.

Рэй снялась более чем в 80 фильмах, телешоу и сериалах. Американскому зрителю она наиболее известна по ситкомам «Различные ходы» и «Факты из жизни». За роль в последнем она была номинирована на премию «Эмми» в 1982 году.

Актриса также снялась в фильмах «Не шутите с Зоханом», «Нигде», «Рики и Флэш» и «Волосы», сыграла в «Улице сезам» и появилась в сериалах «Милые обманщицы» и «Скорая помощь». Помимо этого, Рэй приняла участие в озвучивании мультсериала «101 далматинец» и анимационной ленты «Том и Джерри: Фильм».