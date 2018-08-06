Дрязги врачей в лондонской больнице повысили смертность пациентов

Скандалы в хирургическом отделении больницы Святого Георгия в Лондоне привели к росту смертности пациентов. Об этом говорится в отчете из больницы, сообщает The Times.

Отмечается, что из-за этого жизни пациентов оказались под угрозой. Так, уровень смертности в британских медучреждениях составляет около двух процентов, однако в этой больнице он достиг 3,7 процента.

В больнице пояснили, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для того, чтобы разрешить конфликт между сотрудниками. Там подчеркивают, что конфликт врачей в отделении кардиохирургии «не угрожает жизни пациентов», передает «Би-би-си».

Глава Национальной службы здравоохранения Великобритании Майк Бьюик написал отчет, часть которого просочилась в прессу. По его словам, хирургический персонал больницы разделился на два противоборствующих лагеря. Бьюик назвал обстановку в отделении неадекватной, сравнив конфликт с «враждой двух племен».

«Команду хирургов я рассматриваю как не справляющуюся со своими обязанностями», — говорится в его отчете.

Были опрошены 39 человек, которые сообщили, что столь высокие показатели смертности объясняются «жуткой напряженной атмосферой, царящей в коллективе».

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