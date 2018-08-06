Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры

Американский актер и режиссер Роберт Редфорд решил прекратить сниматься в кино. Об этом он рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly.

«Никогда не говори никогда, но я довольно серьезно решил, что в отношении актерства для меня на этом всё», — сказал он. По словам 81-летнего актера, он хочет уйти на позитивной ноте и двигаться вперед к пенсии. При этом он отметил, что может согласиться стать режиссером в каком-либо проекте.

Роберт Редфорд наиболее известен по фильмам «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969) и «Афера» (1973). Он также снимался в «Великом Гэтсби» (1974) и в фильме «Вся президентская рать» (1976). Он является обладателем «Оскара» за режиссуру в своем дебютном фильме «Обыкновенные люди».

Премьера последнего фильма Редфорда «Старик с пистолетом» состоится в России 28 сентября.

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