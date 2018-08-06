Шпион использовал Tinder для добычи секретных данных о новейших истребителях

Хакер взломал профиль служащей Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Tinder, чтобы связаться с ее сослуживцами и обсудить секретные данные. Об этом сообщает The Daily Mail.

Источники в ВВС подтвердили, что злоумышленнику удалось одурачить как минимум одного из военнослужащих, который рассказал детали об истребителях F-35 Lightning II.

«К счастью, было раскрыто мало информации, и человек, чья учетная запись была взломана, сообщил об этом инциденте, позволив оперативно проводить последующие действия и расследование», — говорится в конфиденциальной записке для военнослужащих, которую получили журналисты. В документе также предупредили служащих королевских ВВС об опасности метода социальной инженерии и разведки в соцсетях.

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Издание The Daily Mail отмечает, что военнослужащим пока не удалось выяснить, кто стоит за взломом профиля Tinder, однако под подозрением находятся разведывательные службы России и Китая.

«Обе страны отчаянно нуждаются в информации о флоте F-35, который представляет собой следующее поколение стелс-истребителей и потенциальную угрозу для их собственных военных активов», — заявили журналисты.

F-35 Lightning II создается Lockheed Martin в трех основных вариантах — для военно-воздушных сил (A), с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (B) и палубном (C).

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