Шпион использовал Tinder для добычи секретных данных о новейших истребителях

Хакер взломал профиль служащей Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Tinder, чтобы связаться с ее сослуживцами и обсудить секретные данные. Об этом сообщает The Daily Mail.
Источники в ВВС подтвердили, что злоумышленнику удалось одурачить как минимум одного из военнослужащих, который рассказал детали об истребителях F-35 Lightning II.
«К счастью, было раскрыто мало информации, и человек, чья учетная запись была взломана, сообщил об этом инциденте, позволив оперативно проводить последующие действия и расследование», — говорится в конфиденциальной записке для военнослужащих, которую получили журналисты. В документе также предупредили служащих королевских ВВС об опасности метода социальной инженерии и разведки в соцсетях.
Издание The Daily Mail отмечает, что военнослужащим пока не удалось выяснить, кто стоит за взломом профиля Tinder, однако под подозрением находятся разведывательные службы России и Китая.
«Обе страны отчаянно нуждаются в информации о флоте F-35, который представляет собой следующее поколение стелс-истребителей и потенциальную угрозу для их собственных военных активов», — заявили журналисты.
F-35 Lightning II создается Lockheed Martin в трех основных вариантах — для военно-воздушных сил (A), с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (B) и палубном (C).