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В туристических районах Португалии от пожаров пострадали 50 человек

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В южных туристических районах Португалии в округе Фару от лесных пожаров пострадали 50 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает «Российская газета».

Причиной пожаров называют аномальную жару: 5 августа в некоторых районах страны отмечена температура 45 градусов Цельсия, в Алвеге зафиксированы рекордные 46,8 градуса Цельсия. С момента начала стихийного бедствия 3 августа отмечено уже около 20 очагов возгорания, огонь охватил около четыерх тысяч гектаров леса. Борьбой с пожаром занимается более 1,3 тысячи пожарных и 14 вертолетов и самолетов-амфибий.

«Красный уровень» природной опасности сохраняется в 11 округах Португалии, в семи объявлено штормовое предупреждение.

Фару — столица туристического региона Алгарве на юге Португалии, на побережье Атлантического океана (залив Риа-Формоза). Бывшая мавританская крепость. Среди достопримечательностей — ворота Арку-да-Вила, кафедральный собор XIII века, муниципальный музей в здании монастыря XVI века, а также природный парк «Риа-Формоза».

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