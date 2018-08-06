РПЦ отреагировала на материал «Ленты.ру» о детях-невольниках в приютах

В РПЦ занялись изучением спецпроекта «Ленты.ру» об издевательствах над детьми, проживающими в церковных приютах. Об этом зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кипшидзе назвал публикацию «безвкусной и подготовленной на низком профессиональном уровне».

«Она осуществляет манипуляцию по печальному событию в Мосейцеве, которое, впрочем, давно уже завершено. Это разбирательство привело к тому, что все лица, которые были виновны по версии следствия, понесли наказание», — заявил Кипшидзе.

Он также уделил внимание оформлению материала, назвав его «карикатурно богоборческим».

«Оно напоминает худшие образцы безбожной советской агитации 20-30-х годов. Вот это вызывает, на мой взгляд, большие вопросы к адекватности тех авторов, которые были ответственны за оформление этого аудиовизуального ряда. Вероятно, они ранее занимались дизайном каких-то компьютерных игр. Вот теперь решили применить свои скромные таланты в этой области», — отметил Кипшидзе.

6 августа «Лента.ру» опубликовала спецпроект «Рабы божьи», посвященный жизни детей в церковных приютах. В нем приводятся свидетельства издевательств над детьми, сведения о том, каким образом РПЦ зарабатывает колоссальные деньги и кто охраняет этот бизнес. В качестве примера взята история 13-летней девочки Тани, умершей от побоев и истощения в приюте в селе Мосейцево Ярославской области.

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