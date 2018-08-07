Шестилетнюю племянницу Ким Кардашьян заметили с сумкой за 2000 долларов

Шестилетняя племянница Ким Кардашьян Пенелопа, дочь ее сестры Кортни, появилась на публике с белой сумкой-багетом Fendi стоимостью около 2000 долларов. Об этом сообщает Page Six.

Девочка гуляла со своим отцом Скоттом Дисиком и его подругой Софией Ричи. Пенелопа была одета в красно-оранжевое атласное платье с пестрой меховой горжеткой на плечах и цветные туфли. Дисик опубликовал фото дочери в stories в социальной сети Instagram.

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Кроме Пенелопы, у Дисика и его бывшей жены Кортни Кардашьян есть еще двое общих детей — Рэй Эстон и Мэйсон Даш.

В июле 2018 года участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в том числе сестры Кардашьян и Дженнер, снялись в новой «семейной» рекламной кампании американского производителя нижнего белья Calvin Klein. Пять женщин в фирменных мягких топах, трусах, джинсовых рубашках и брюках бренда позировали на природе в черно-белом видеоролике. Среди них Ким, Кортни и беременная Хлои Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер.

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