Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел

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Участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» сестры Кардашьян и Дженнер снялись в новой «семейной» рекламной кампании американского производителя нижнего белья Calvin Klein. Об этом сообщает Hypebae.

Пять женщин в фирменных мягких топах, трусах, джинсовых рубашках и брюках бренда позировали на природе в черно-белом видеоролике. Среди них Ким, Кортни и беременная Хлои Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер.

Ранее в июле Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта несколько видео с новой прической: 37-летняя Ким с младшей сестрой Хлои показали поклонникам одинаковые короткие стрижки-боб.

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