Власти определились с наказанием за обман с бензином

Наказание за недолив бензина на заправках предполагает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за предыдущий год. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам министра, законопроект об ужесточении административной ответственности за соответствующие нарушения уже подготовлен. Cумма штрафа будет составлять не менее полумиллиона рублей. «А за повторное нарушение — уже три процента, но не менее двух миллионов рублей», — добавил Мантуров.

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В середине июля сообщалось, что Росстандарт разработал систему штрафов для недобросовестных АЗС после того, как Федерация автовладельцев России выявила массовые случаи недолива бензина на заправках. По результатам мониторинга мошенничество было обнаружено на 76 процентах АЗС (из 34 участвовавших в проверке).

Помимо недолива россияне также столкнулись с проблемой роста цен на топливо. В некоторых регионах стоимость литра бензина перевалила за психологическую отметку в 50 рублей. В Российском топливном союзе причиной перманентного роста цен на бензин считают посредников, перекупающих сырье и топливо у нефтеперерабатывающих заводов.

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