Найдены виновные в росте цен на бензин

Причиной перманентного роста цен на бензин являются посредники, перекупающие сырье и топливо у нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российский топливный союз (РТС).

3 августа прошло заседание совета секции «Нефтепродукты» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), в ходе которого участники проголосовали за отстранение трейдеров от продажи нефтепродуктов с базисов (станций отправления) НПЗ крупных нефтяных компаний.

«Конечный потребитель хочет покупать бензин у производителя и по ценам производителя, а не у посредников по завышенным ценам», — заявил президент РТС Евгений Аркуша.

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Если такие ограничения вступят в силу, то заниматься продажей топлива будут сами производители бензина. Сами же трейдеры утверждают, что нефтяные компании просто пытаются отстранить их от торгов, чтобы избавиться от конкурентов, и в этом случае цены лишь продолжат расти.

Резкий рост цен на бензин начался в апреле 2018 года и продолжался примерно до середины июня. В некоторых регионах стоимость литра топлива перевалила за психологическую отметку в 50 рублей. Основной причиной роста цен власти называли подорожание нефти на мировом рынке и стремление нефтяных компаний компенсировать выпадающие убытки из-за необходимости продавать топливо внутри страны.

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