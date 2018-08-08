Подсчитана идеальная цена за парковку

Минтранс рассчитал стоимость часа парковки в разных регионах России. Расценки отражены в методических рекомендациях, о которых пишут «Известия».

Для Москвы стоимость часа парковки составит 138 рублей, для Санкт-Петербурга — 106 рублей, для Севастополя — 50 рублей. В Калмыкии тариф должен равняться 21 рублю, в Дагестане — 22, а в Краснодарском крае — 42, считает ведомство.

Указанные в документе суммы являются рекомендательными, окончательную цену будут устанавливать власти каждого региона. В некоторых из них действующие тарифы выше рекомендованных. Например, в Москве, в зависимости от округа и района, час парковки стоит от 40 до 200 рублей, а в Санкт-Петербурге — от 30 до 120.

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В рекомендациях Минтранса есть важное условие. Указанные цены актуальны только для загруженных парковок. Если стоянка заполнена не до конца, тариф существенно снижается, вплоть до нуля. Так, в Москве парковка должна стать бесплатной при заполняемости ниже 50 процентов, в некоторых регионах — ниже 85.

Кроме того, рекомендуется вводить дополнительные повышающие или понижающие коэффициенты в зависимости от дня недели, времени суток и продолжительности стоянки.

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