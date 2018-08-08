Раскрыты детали секретного плана конфликта с Грузией

Генштаб России подготовил план на случай военных действий в Южной Осетии еще до начала конфликта 2008 года. Об этом бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» в среду, 8 августа.

По его словам, до 2008 года западные страны, в частности США, неоднократно утверждали, что «[Михаил] Саакашвили (бывший президент Грузии — прим. «Ленты.ру») никогда не решится на военную авантюру». Однако Москва готовилась к эскалации конфликта, подчеркнул Иванов.

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«Военные, генеральные штабы серьезных государств мира не наивные люди, они всегда исходят из худших сценариев развития ситуаций. Поэтому наш Генштаб в 2007 году — к тому времени конфликты малой интенсивности уже возникали в Южной Осетии — разработал секретный план наших действий в том случае, если в Южной Осетии начнутся полномасштабные военные действия», — рассказал экс-министр обороны.

Несмотря на подготовку, вторжение грузинских войск в Южную Осетию оказалось неожиданным для российских военных, признал Иванов. В то же время, подчеркнул он, часть плана была выполнена. Речь идет о защите Рокского тоннеля, который является единственной транспортной артерией, связывающей Россию и Южную Осетию.

Все детали плана Иванов раскрыть отказался, пояснив, что он до сих пор остается секретным.

8 августа 2018 года исполняется десять лет со дня попытки Грузии взять самопровозглашенную Южную Осетию вод свой контроль.

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