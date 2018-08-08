Биолог чуть не угодил в глотку акулы

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Биолог чуть не угодил в пасть акулы во время выхода в море. Об этом сообщает Fox News.

Ролик, на котором видна рыба, опубликован в Facebook-группе Комитета по охране белых акул в Атлантике. Специалист по морским рыбным промыслам Грег Скомал (Greg Skomal) вышел на мостик исследовательского судна, когда акула внезапно выпрыгнула из воды и широко раскрыла пасть.

«Вы видели это? Вы это видели?» — закричал Скомал. В подписи к ролику природоохранный комитет уточнил, что, хотя встречи человека и белой акулы происходят крайне редко, они, безусловно возможны. В сообщении предупредили, что это дикие и непредсказуемые создания, поэтому местным рыбакам и лодочникам не стоит терять бдительность.

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