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Обнаглевшие крокодилы выгнали жителей деревень из домов

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В Уганде жители рыбацких деревень на островах в озере Виктория вынуждены покидать дома из-за нашествия крокодилов. Об этом сообщает Daily Monitor.

По словам жительницы одной из деревень, они живут в страхе, потому что в поисках еды крокодилы стали забредать в дома. Она сама подверглась нападению, когда работала в огороде. Мужчина из другой деревни рассказал, что многие дома стоят заброшенными. «Их владельцы либо переехали, либо съедены крокодилами», — утверждает он.

Еще опаснее приближаться к берегу. Рептилии нападают и на рыбаков, и на женщин или детей, которые ходят к озеру за водой. Представитель местных властей заявил, что погибло множество людей, в том числе семь школьников. Многие случаи не регистрируются официально.

Жители рыбацких деревень жалуются, что перед выборами президент страны обещал вмешаться и решить проблему, однако так и не сделал этого. Крокодилы по-прежнему плодятся, полицейским запрещено их убивать, а колодцы не построены.

Озеро Виктория располагается в Восточной Африке на территории Танзании, Кении и Уганды. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных километров — более чем вдвое больше площади Байкала.

В апреле сообщалось, что в штате Одиша (Орисса) в результате нападения крокодила погиб 14-летний школьник. Жители деревни винят в гибели мальчика власти, которые, вопреки обещаниям, так и не возвели ограду от крокодилов.

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