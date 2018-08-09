Песков утаил место своего отпуска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков почти две недели пробыл на море. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 9 августа.

«Отпуском очень доволен! Проводил на море. Но главное, что вместе со всей семьей. Это очень редко бывает», — сказал он.

Конкретное место чиновник называть не стал.

Песков с супругой Татьяной Навкой побывал на фестивале «Жара» в Баку. Пара приехала в город на Каспийском море 27 июля.

30 июля официальный представитель Кремля признался, что во время чемпионата мира по футболу проспорил много денег режиссеру Тиграну Кеосаяну. Накануне матча с испанцами он поставил на Испанию, но в итоге победили российские футболисты.

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