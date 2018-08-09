В российских школах начнут ежедневно фильтровать подозрительных учеников

Процедура утренних фильтров будет запущена во всех российских школах и детсадах с сентября нынешнего года. Об этом со ссылкой на постановление главного санитарного врача России Анны Поповой пишет «Известия» в четверг, 9 августа.

Педагоги будут осматривать детей и отправлять их домой в случае обнаружения признаков заболевания.

Процедура будет действовать всю осень и зиму — период подъема вирусной активности — для снижения риска распространения инфекции.

Подобные фильтры уже действуют в нескольких учебных заведениях, в том числе столичных, и доказала свою эффективность. Об этом изданию рассказал сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препараторов им. Чумакова Александра Гамбарян.

Ранее, 8 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новость о том, что регионе зафиксирован минимальный по России уровень заболеваемости среди детей. Он заявил, что это закономерный результат работы по развитию медицины и спорта, а также влияние трезвого образа жизни и религии.

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