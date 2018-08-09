Названа причина смерти режиссера Дмитрия Брусникина

Театральный режиссер и актер кино Дмитрий Брусникин скончался в результате сердечной недостаточности. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье погибшего.

По словам собеседника агентства, последние два месяца Брусникин лечился от сердечной недостаточности в Боткинской больнице. Отмечается, что врачи говорили об улучшении его состояния, а сам пациент чувствовал себя хорошо. Однако накануне его состояние резко ухудшилось.

О смерти Дмитрия Брусникина сообщили ранее в пресс-службе московского театра «Практика», художественным руководителем которого он был.

В 1993 году Брусникину присвоили звание заслуженного артиста России. В 2009-м он получил звание заслуженного деятеля искусств России.

Брусникин выступал режиссером сериалов «Ищейка» и «Бигль», а также ленты «Счастье по рецепту». Он снимался в «Петербургских тайнах», «Марше Турецкого», «Сыщиках» и «Досье детектива Дубровского».

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