Умер актер из «Возвращения Мухтара»

В Киеве скончался режиссер-постановщик и актер, народный артист Украины Игорь Славинский. Об этом во вторник, 7 августа, в Facebook сообщил критик Олег Вергелис.

«Не стало Игоря Славинского... Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру», — написал он.

Славинскому было 65 лет. Причина смерти не уточняется.

Артист служил режиссером в Театре на Подоле. Он поставил такие спектакли, как «Шерри-бренди», «Люксембургский сад», «Я убил», «Любви старинные туманы», «Ночь для двоих» и «Мертвые души».

В актерской фильмографии Славинского — проекты «Возвращение Мухтара», «Девять жизней Нестора Махно», «Синдром дракона».