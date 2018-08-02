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Умер актер из «Жестокого романса»

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Юрий Мартынов

Скончался заслуженный артист России Юрий Мартынов. Об этом в четверг, 2 августа, сообщается на сайте Государственного театра киноактера.

Актеру было 84 года.

«Природные данные и артистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Федоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах. Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии — то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов. Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова», — цитирует театр директора Сурена Шаумяна.

Юрий Мартынов сыграл в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Судьба», «Вечный зов», «Дело было в Пенькове», «Сержанты», «Им было 19», «Гусарская баллада», «Мы, русский народ», «Дикий мед», «Зареченские женихи», «Освобождение», «Адъютант его превосходительства», «Неподсуден», «Дела сердечные», «Черный принц», «Барышня-крестьянка».

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