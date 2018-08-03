Названа дата прощания с актером из «Жестокого романса»

Прощание с актером Юрием Мартыновым состоится в субботу, 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного театра киноактера, где тот служил с 1960 года, передает РИА Новости.

Отмечается, что похороны артиста пройдут в Пушкинском районе Московской области.

О смерти Мартынова стало известно 2 августа. Ему было 82 года. Причина смерти не называлась.

Юрий Мартынов снимался более чем в 120 картинах: в их числе «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гусарская баллада»,«Адъютант его превосходительства» и «Барышня-крестьянка». В 2006 году актер получил звание заслуженного артиста России.

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