У актрисы из «Счастливы вместе» отказали сердце, легкие и почки

Актриса Мария Симдянкина впала в кому. Об этом в четверг, 9 августа, в Instagram сообщила ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова.

По словам Ксенофонтовой, 32-летняя артистка больше двух лет борется за свою жизнь. «Зубами вырывает ее из лап смерти. Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие, насилие», — написала она.

Девушка добавила, что диагнозы у Симдякиной тяжелейшие. «Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки... Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме. Сегодня врачи сказали, что смысла больше нет, и нужно отключать», — отметила Ксенофонтова.

В следующем посте актриса рассказала, что матери Симдякиной удалось уговорить врачей не отключать от аппаратов жизнеобеспечения до утра. «В три ночи произошел скачок. Резкий. Медленно начало подниматься давление. Сначала оно было 70 на 40. Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал. Потом поставили капельницу. В 7:30 начались ужасные судороги. Погасили. Пятнадцать минут назад она задышала. Сама!!!» — подчеркнула подруга.

Мария Симдянкина известна по ролям в проектах «Счастливы вместе», «Маргоша», «Возвращение Мухтара-1» и «Кулагин и партнеры».

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