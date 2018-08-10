Юный именинник нырнул в торт и загорелся

Видео: dailymail.co.uk

Ребенок из Чили во время празднования своего дня рождения наклонился к торту и случайно загорелся. На видео инцидента обратило внимание Daily Mail.

На кадрах видно, что мальчик вместо того, чтобы задуть свечу, сразу погружается в торт лицом в попытке откусить кусок. Огонь на свече тут же перекидывается на его волосы. Вокруг слышны крики, а стоящие рядом гости успевают быстро потушить возгорание.

Ребенок начинает плакать, а его мать обнимает его. Издание уточняет, что ролик собрал 7,1 миллиона просмотров.

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