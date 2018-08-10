Объяснено появление загадочного объекта рядом с Млечным Путем

Международная группа астрономов из США и Испании объяснила происхождение астрономического объекта Segue 1, который, как считается, является карликовой сфероидальной галактикой или шаровым скоплением. По мнению исследователей, более вероятно, что Segue 1 представляет собой галактику, захваченную гравитацией Млечного Пути. Об этом сообщает издание Science Alert.

Segue 1 — тусклый спутник нашей Галактики, и его светимость не больше суммарной светимости 300 Солнц, что очень мало для типичного шарового скопления. Он состоит из старых звезд с низким содержанием металла, что указывает на то, что возможная галактика возникла в ранней Вселенной, когда первое или второе поколение звезд еще не стали сверхновыми, синтезируя и распространяя тяжелые элементы.

Исследователи рассчитали траекторию Segue 1 и выяснили, что объект вращается вокруг Млечного Пути с периодичностью 600 миллионов лет. Это характерно для карликовой галактики. Согласно наиболее вероятному сценарию ее возникновения, примерно восемь миллиардов лет назад Segue 1 была захвачена нашей Галактикой. Другой вариант предполагает, что скопление было спутником столкнувшейся с Млечным Путем более крупной галактики, однако вероятность этого составляет чуть более 25 процентов.

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