Американец тайно снимал детей в бассейне и поплатился

Житель американского округа Арлингтон Дарин Ли Муир (Darin Lee Muir) был арестован за хранение детского порно. Как сообщает Dallas News, на его компьютере было обнаружено несколько сотен запрещенных файлов.

Полиция округа начала расследование в начале июня текущего года, узнав о роликах, которые якобы хранил 52-летний Муир. Он подозревается в записи видеороликов в общественном бассейне, а также в уборной.

Во время обыска в доме американца были найдены более 770 изображений и 160 видео порнографического характера с участием детей.

Сообщается, что власти также обнаружили личные переписки Муира, где он обсуждал скачивание детского порно. Несколько свидетелей подтвердили, что мужчина в реальной жизни также проявлял интерес к несовершеннолетним: к примеру, касался груди и ягодиц подруг своей дочери.

На допросе Муир признался, что ранее в ванной комнате в его доме была установлена скрытая камера. Однако, со слов мужчины, он не знает, откуда она там взялась.

Ранее, 9 августа, полиция Новой Зеландии задержала мужчину, который тайно снимал в душевой своего дома женщин-туристок, гостивших у него. Многочисленные ролики эротического характера он выкладывал на порносайте.

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